Москва, , 15:30 — REGNUM Адвокат российского актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, решил сменить линию защиты. Об этом в своем Telegram-канале заявила российская телеведущая Ксения Собчак.

«Как я понимаю от информированного источника, адвокат Ефремова решил построить защиту на том, что ни на одной камере наблюдения нет Ефремова за рулем в момент аварии. А только после и до», — написала Собчак.

По словам телеведущей, теперь «обвинению нужно будет доказать, кто был за рулем». Она также добавила, что адвокат Ефремова давно вызывал у нее много вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июня Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП на Смоленском бульваре в Москве. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автофургоном. Позднее водитель фургона скончался в больнице от полученных травм.

Сегодня, 3 июля, адвокат артиста заявил, что Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП.

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