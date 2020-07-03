Киев, , 15:28 — REGNUM В ДТП возле населённого пункта Богуславице на юге Польши пострадал 31 человек, заявил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, сообщает 3 июля «Интерфакс-Украина».

Он рассказал, что четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, один — в состоянии средней тяжести, а 26 пассажиров автобуса отделались лёгкими повреждениями.

«Официальная информация польской стороны об инфицировании пассажиров СOVID-19 на данный момент отсутствует», — добавил Погорельцев.

Пассажиров автобуса обеспечили жильём, перевозчик предоставил взамен другую машину.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля 2020 года автобус, следовавший из Тернополя в Варшаву, попал в аварию, столкнувшись с двумя грузовиками.

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