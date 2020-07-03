Ташкент, , 15:13 — REGNUM Двухлетний ребенок скончался в больнице после дорожно-транспортного происшествия в Учтепинском районе Ташкента, сообщили 3 июля в ГУВД узбекистанской столицы.

Авария произошло 2 июля в 12:00 (10:00 мск) — 38-летний водитель автомобиля «Спарк» сбил ребенка, внезапно выбежавшего на дорогу. Водитель заявил, что не заметил ребенка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Бухарской области Узбекистана погибли три человека в результате ДТП. Водитель автомобиля «Кобальт» врезался в грузовик, который следовал в том же направлении.

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