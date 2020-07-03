Ростов-на-Дону, , 15:12 — REGNUM В Ростовской области на территории Белокалитвинского лесничества вновь вспыхнул лесной пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 3 июля.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 14:30 мск. Пожар произошёл на территории старого горельника на землях лесного фонда в Белокалитвинском районе. В ведомстве уточнили, что пожарные расчёты направлены в район хутора Бородинов, где днём ранее был потушен крупный пожар.

«Силы и средства направлены. Обстановка уточняется», — сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

ИА REGNUM напоминает, что 1 июля в Белокалитвинском участковом лесничестве вспыхнул пожар, площадь которого составила 17 гектаров. В тушении пожара были задействованы 75 человек и 26 единиц спецтехники, а также вертолёт Ми-8.

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