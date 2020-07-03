Самара, , 15:35 — REGNUM Аварийно-спасательные работы после повреждения газопровода рядом с селом Верхняя Подстепновка завершены в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время аварийный выход продукта прекращен, а местные жители возвращаются к себе домой. Специалисты Нефтегорского газоперерабатывающего завода осуществляют плановые восстановительные работы.

Отмечается, что снят режим повышенной готовности. Движение по Южному обводному шоссе уже открыто.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по факту повреждения газопровода было возбуждено уголовное дело.

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