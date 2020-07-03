Луганск, 3 июля 2020, 14:50 — REGNUM Украинские формирования обстреляли из миномётов населённые пункты Голубовское и Березовское, сообщил 3 июля официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на своём telegram-канале.
В направлении посёлков ВСУ выпустили 15 мин калибра 120 мм.
Пострадавшей оказали медицинскую помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате украинского обстрела окраины Горловки была убита женщина 1940 года рождения.
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