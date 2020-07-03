Копенгаген, , 14:36 — REGNUM Известная статуя Русалочки в Копенгагене, посвященная персонажу сказки Ганса Христиана Андерсона, подверглась нападению вандалов. Об этом 3 июля сообщает издание Ekstra Bladet.

По данным издания, инцидент, предположительно, случился вечером 2 июля или 3 июля утром. Неизвестные написали на постаменте статуи «Rasist Fish» («расистская рыба») и наклеили на нее несколько стикеров.

«Мы были на месте и собрали улики, теперь предстоит их изучить и понять, сможем ли мы продолжить расследование», — приводит издание представителя полиции Йеспера Франдсена.

Напомним, статуя Русалочка была установлена в 1913 году и с тех пор стала одним из символов Копенгагена и много раз становилась жертвой вандалов. У нее дважды — в 1964 и 1998 году срезали голову и неудачно пытались ее спилить в 1990-м. Также статую одевали в паранджу, обливали краской разных цветов и в январе 2020 написали на ней «Free Hong Kong» в поддержку протестующих в Гонконге.