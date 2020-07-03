Поти, Грузия, , 14:09 — REGNUM В грузинском городе Поти 43-летний мужчина скончался от травм, полученных в драке. Об этом 3 июля сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, инцидент произошел прошлой ночью и начался со словесной перепалки. Избитого мужчину оставили у обочины дороги.

Сообщается, что пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами. Он был без сознания. Медики не смогли спасти ему жизнь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». От правоохранителей данные о задержании подозреваемых не поступали.

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