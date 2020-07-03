Уфа, , 14:08 — REGNUM Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Башкирии. Об этом 3 июля сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла днем 3 июля в Благовещенском районе на автотрассе Уфа — Янаул.

По предварительной информации, на 41 км этой дороги произошло столкновение встречных автомобилей Daewoo Nexia и Нивы. В результате два мужчины и одна женщина, которые находились в Daewoo Nexia погибли.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники оперативных служб устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кабардино-Балкарии более 200 человек ищут юношу, упавшего в реку