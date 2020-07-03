Москва, , 14:05 — REGNUM Завершено расследование резонансного убийства в подмосковном Красногорске бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщила 3 июля официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Уголовное дело расследовалось по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

В совершении преступления обвиняются девять человек.

ЧП произошло 1 июня 2019 года в населённом пункте Путилково городского округа Красногорск. По данным следствия, обвиняемые совершили хулиганские действия в отношении гражданина Сергеева и вступившегося за него Белянкина. В результате произошедших событий Белянкин получил ножевое ранение, от которого скончался.

Отмечается, что следствием собран комплекс доказательств, в том числе видеозаписях, результатах экспертиз, показаниях свидетелей и потерпевших. Обвинения в убийстве и покушении на убийство из хулиганских побуждений предъявлены Сергею Ходжаяну, Гамлету Айрапетяну и Гранту Айрапетяну. Ещё шесть фигурантов проходят по статье о хулиганстве.

Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.