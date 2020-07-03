Москва, , 14:02 — REGNUM Ущерб от лесных пожаров в России в 2019 году составил более 13 млрд рублей, заявил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

По его словам, всего в 2019 году в стране лесные пожары были зафиксированы на площади около 15 млн га. Вместе с тем пройденная огнём площадь не равняется площади погибших лесов, уточнил он.

«По данным региональных лесных ведомств, в прошлом году площадь леса, погибшего от лесных пожаров, составила 101,4 тыс. га, — цитирует РИА Новости Аноприенко. — Уточнённая сумма ущерба, за которую отчитались регионы, — 13,4 млрд рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», по состоянию на 00:00 мск 3 июля в России действовало 272 лесных пожара на площади 205 323 га, по которым проводились работы по активному тушению.

На труднодоступных и удалённых землях лесного фонда было зарегистрировано 349 лесных пожаров на площади 1 804 290 га.

По этим возгораниям прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

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