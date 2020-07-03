Якутск, , 13:57 — REGNUM Судя по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 3 июля число так называемых лесных пожаров-отказников, бушующих в Сибири и на Дальнем Востоке, увеличилось, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В стране полыхает сейчас 349 таких очагов общей площадью 1 804 290 га. Работы по тушению прекращены на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Больше всего леса (201 пожар на площади 1 356 417 га) горит в Якутии. Далее следуют: Магаданская область (86 пожаров на площади 180 385 га), Чукотский автономный округ (17 пожаров на площади 134 262 га), Камчатский край (35 пожаров на площади 114 147 га), Красноярский край (два пожара на площади 7 571 га), Амурская область (четыре пожара на площади 4 581 га), Хабаровский край (два пожара на площади 3 794 га) и Иркутская область (два пожара на площади 3 133 га).

«По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен», — сказано в официальной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 2 июля в стране действовали 332 лесных пожара на площади в 1 813 141 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

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