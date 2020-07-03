Анкара, , 13:59 — REGNUM Как минимум 10 человек были ранены в результате серии взрывов на фабрике по производству фейерверков, расположенной в районе Хендек в северо-западной турецкой провинции Сакарья. Об этом 3 июля рассказал губернатор провинции Четин Октай Калдырым, его слова приводит телеканал CNN Turk.

«Ранения получили 10 человек, все они доставлены в ближайшую больницу», — заявил губернатор провинции.

Также, по информации телеканала HABERTÜRK, на территории предприятия могло находиться от 150 до 200 работников.

Кроме этого, известно, что первый взрыв был слышен около 11:15 по местному времени (совпадает с мск) и за ним последовала ещё целая серия.

При этом уточняется, что взрывы на фабрике было слышно на расстоянии до 50 км и это вызвало панику среди местных жителей, многие из которых решили, что это землетрясение и вышли на улицу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 июня стало известно, что взрыв с последующим пожаром произошёл в здании медцентра на севере столицы Ирана, города Тегерана.