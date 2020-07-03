Казань, , 13:51 — REGNUM В Татарии с начала лета увеличилось количество аварий с участием маломерных судов. Только за последние несколько дней произошли три случая опрокидывания лодок, есть жертвы, поиск одного рыбака до сих пор ведется. Об этом информирует пресс-служба МЧС России по РТ.

Так, 1 июля в Альметьевске спасатели извлекли из воды всплывшее тело мужчины, который утонул 25 июня после опрокидывания лодки во время рыбалки.

Второй случай — 2 июля спасателям удалось обнаружить всплывшее тело мужчины, который вместе с друзьями приехал на рыбалку. 28 июня ранним утром компания выехала на двух лодках порыбачить, а вскоре мужчины уснули. Проснувшись, они не обнаружили приятеля и сообщили об инциденте. Спасатели организовали обход прибрежной полосы протяженностью 4 км и на берегу нашли вещи пропавшего.

Третий случай инцидента на воде произошел 28 июня 2020 года. На рыбалке в Тукаевском районе пропал 56-летний житель Набережных Челнов. Его поиск по береговой зоне и на акватории до сих пор продолжается.

ИА REGNUM напоминает, что в Татарии места массового отдыха у воды пока закрыты в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, купаться не рекомендуется. Хотя все пляжи и прошли техническое освидетельствование, но на их территории вывешен знак «черный шар», который символизирует запрет на купание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за минувшую зиму на водоемах Татарии зафиксировано 25 происшествий. Спасателям удалось эвакуировать 87 потерпевших, пять человек погибли. Все случаи гибели людей связаны с провалом под лёд.

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