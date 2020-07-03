Самара, , 13:36 — REGNUM Уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов возбуждено в Самарской области после ЧП на газопроводе. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ.

По версии следователей, 2 июля в поле рядом с поселком Верхняя Подстепновка работники выполняли земляные работы и допустили нарушения требований промышленной безопасности. Это привело к повреждению технологического газопровода. В результате произошел выброс сырья. Предприятию «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» был причинен ущерб.

Отмечается, что при первой же возможности по завершению работ газоспасательной службы следователи приступят к осмотру места происшествия. Сейчас они изымают необходимые документы и опрашивают очевидцев произошедшего. Расследование дела продолжается.

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