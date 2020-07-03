Москва, , 13:09 — REGNUM Трое мужчин в Москве предстанут перед судом по делу о покушении на убийство по найму. Об этом 3 июля сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.

Трое мужчин 1963 и 1982 годов рождения обвиняются в преступлениях по ч. 3 ст. 30, п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное организованной группой, по найму»), ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконные сбыт, хранение, перевозка и ношение оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой»).

Следствие считает, что в 2017 году готовилось убийство московского предпринимателя. Заказчик обратился к лидеру преступной группы и предложил вознаграждение в размере 100 тыс. американских долларов.

Для осуществления задуманного было приобретено оружие с глушителем, а за жертвой около трёх месяцев велась слежка.

«19 сентября 2017 года автомобиль обвиняемых, двигавшийся по проспекту Вернадского в городе Москве, сблизился с автомашиной потерпевшего, после чего один из соучастников, находясь на заднем сидении, произвел не менее трёх выстрелов из пистолета в сторону автомашины потерпевшего», — говорится в информации.

Потерпевшего ранили, но благодаря медицинской помощи ему удалось выжить.

Отмечается, что подозреваемые не раз меняли показания, однако следствию удалось собрать достаточную доказательную базу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Предполагаемый заказчик находится в розыске, дело в отношении него выделено в отдельное производство. Следствие пытается установить личность и заказчика преступления.