Сувон, Южная Корея, , 13:11 — REGNUM 3 июля в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,3 балла произошло в 13:59 по местному времени в 22 км к востоку от уезда Ёнволь провинции Канвондо. Очаг залегал на глубине 6 км.

Известно, что ранее в 3:02 по местному времени землетрясение 1,9 балла произошло в 2 км от Сувона провинции Кёнгидо. Очаг залегал на глубине 12 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».