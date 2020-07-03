Ханты-Мансийск, , 12:51 — REGNUM В Ханты-Мансийске в отношении руководителя районного отделения «Всероссийского общества инвалидов» возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в хищении 45 млн рублей, выделенных организации, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Следствие считает, что 62-летний председатель общества инвалидов с января 2017-го по апрель 2020 года похитил 45 млн рублей, которые были выделены предприятиями «Газпромнефть-Хантос» и «РН-Юганскнефтегаз» на трудоустройство и выплаты людям с ограниченными возможностями. При этом предприятиям он предоставлял фиктивную отчётность, а присвоенные деньги обналичивал и тратил на своё усмотрение.

При обыске в офисе и по месту жительства председателя районного отделения «Всероссийского общества инвалидов» было обнаружено более 50 ювелирных изделий, посуда и столовые приборы из драгоценных металлов, коллекционные монеты, в том числе зарубежные, 50 старинных икон, шесть дорогих часов, ордена Отечественной Войны, золотые слитки.

В отношении председателя ханты-мансийской организации инвалидов возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).