Пенза, , 13:01 — REGNUM В Пензе по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о жестоком обращении матери с 4-летним ребенком. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

По обращению бабушки ребенка органы прокуратуры в Пензе организовали проверку, в ходе которой установили факт неисполнения 25-летней пензячкой обязанностей по воспитанию малолетнего. Так, в период с 15 марта по 11 июня текущего года женщина неоднократно причиняла телесные повреждения ребенку как руками, так и телефонным проводом. Установлено, что ранее жестокая мать неоднократно привлекалась к административной ответственности.

Ребенок в настоящее время проживает с отцом. В отношении матери следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

ИА REGNUM напоминает, жительница Кызыла стала фигуранткой уголовного дела по обвинению в неисполнении родительских обязанностей.

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