Москва, , 12:42 — REGNUM Девочка 2019 года рождения в Москве утонула во время купания, сообщает 3 июля пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Происшествие случилось 2 июля в квартире одного из домов на севере столицы. По данным следствия, женщина купала дочь, а после вышла из ванной комнаты на продолжительное время. Когда вернулась, ребёнок не подавал признаков жизни.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Сейчас на месте ЧП проводится комплекс следственных действий, расследование продолжается.