Горловка, ДНР, , 12:40 — REGNUM Очередной жертвой украинских оккупантов стала мирная жительница посёлка Зайцево, что на окраине Горловки, сообщили 3 июля в пресс-службе Народной милиции ДНР.

В сообщении сказано, что украинские формирования выпустили несколько мин в направлении населённого пункта Зайцево после того, как военнослужащие Народной милиции сбили беспилотный летательный аппарат, корректировавший огонь ВСУ.

«Одна из мин, выпущенная с огневых позиций 137-го батальона 35 бригады, попала в жилой двор, где в этот момент находилась мирная жительница 1940 года рождения. В результате полученных ранений женщина погибла», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее защитники Донбасса подавили огневую точку ВСУ, с которой вёлся обстрел, ранив трёх украинских силовиков.

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