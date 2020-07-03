Горловка, ДНР, 3 июля 2020, 12:40 — REGNUM Очередной жертвой украинских оккупантов стала мирная жительница посёлка Зайцево, что на окраине Горловки, сообщили 3 июля в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В сообщении сказано, что украинские формирования выпустили несколько мин в направлении населённого пункта Зайцево после того, как военнослужащие Народной милиции сбили беспилотный летательный аппарат, корректировавший огонь ВСУ.
Напомним, ранее защитники Донбасса подавили огневую точку ВСУ, с которой вёлся обстрел, ранив трёх украинских силовиков.
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