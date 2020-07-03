Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Шестнадцатилетнюю дочь бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева обвинили в торговле наркотическими веществами, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщение объединённой пресс-службы судов в Telegram-канале.

Отмечается, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга постановил поместить ее в стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

«(Дочь) Малафеева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенное в значительном размере»), — говорится в сообщении.

Отметим, что санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, Малафеев играл за «Зенит» на позиции вратаря с 1999 по 2016 год. В составе команды он стал четырёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015), трижды выиграл Кубок России (1999, 2010, 2016), а также Кубок и Суперкубок УЕФА (2008).

В 2016 году Малафеев завершил карьеру, а в ноябре 2017 года был назначен на должность спортивного директора «Зенита» по общим вопросам.