Ульяновск, , 12:27 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту хищения средств при реализации национального проекта «Образование». Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, в сентябре 2019 года руководство муниципального бюджетного учреждения «Стройзаказчик» перечислило одной из компаний около 8 млн рублей за поставку учебно-интерактивного оборудования для школы в микрорайоне Искра (в настоящее время — губернаторский лицей № 101).

«Выяснено, что поставленные фирмой интерактивные программно-аппаратные комплексы не соответствуют функциональным и техническим характеристикам товара, предусмотренным условиями договоров», — говорится в сообщении.

Нанесённый ущерб в прокуратуре оценили в 1 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в органы следствия, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карсунском районе Ульяновской области ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Исток». Его обвинили в хищении средств: по данным следствия, он получил в кассе более 11 тыс. рублей, которые «незаконно использовал на оплату собственных административных штрафов».

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