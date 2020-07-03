Самара, , 13:00 — REGNUM Возгорания газопровода после повреждения в Самарской области не было. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба администрации Волжского района.

По сообщению пресс-службы ведомства, факелы не являются результатом аварии. Их зажгли для выжигания остаточного газа в поврежденной трубе. Ситуация находится под контролем и угрозы воспламенения нет.

Отмечается, что на 12:00 часов 3 июля на аварийном участке в местах отжига газа в Новокуйбышевске и в Лопатино давление 0. В настоящее время сотрудники аварийных служб в радиусе 10 метров от прорыва уже работают без средств защиты. Сейчас они обрабатывают места прорыва.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ЧП произошло 2 июля текущего года рядом с селом Верхняя Подстепновка Волжского района. Бригада рабочих проводила работы с землей и повредила незаконную врезку в газопровод низкого давления. Для обеспечения безопасности людей из близлежащего района были эвакуирована местные жители, часть из которых разместили в пунктах временного содержания. Ситуацию взял под контроль губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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