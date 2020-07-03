Москва, , 12:26 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды отличившимся сотрудникам ГИБДД, сообщает 3 июля ТАСС.

Московский мэр посетил 2-й отдельный специализированный батальон ДПС ГИБДД ГУ МВД России по столице. Он поздравил личный состав с Днём ГИБДД.

Собянин поблагодарил автоинспекторов за то, что в столице за последние годы на 20% снизилось количество дорожных аварий с пострадавшими, а также на 40% уменьшилась смертность на дорогах.

«Это уникальные показатели», — подчеркнул мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о своих сомнениях по поводу вероятности второй волны распространения коронавирусной инфекции.

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