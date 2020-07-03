Посёлок Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, , 12:26 — REGNUM Прокуратура ЯНАО огласила итоги проверки нарушений прав бунтовавших работников ООО «Арктик Катеринг Сервис» в посёлке Сабетта. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.

В ходе проверки установлено, что при продлении срока вахты 131 со работником не были заключены дополнительные соглашения. Оплата труда за продлённый период вахты произведена без учета норм Трудового кодекса РФ о повышенной оплате сверхурочной работы.

При этом сотрудники, отказавшиеся от трёхмесячной вахты, не были своевременно вывезены с места работы. Кроме того, отмечен несвоевременный расчёт сотрудников при увольнении.

По фактам нарушений три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении ООО «Арктик Катеринг Сервис» и его руководителя возбуждены административные дела, которые находятся на рассмотрении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Арктик Катеринг Сервис» является подрядчиком ОАО «Ямал СПГ» и занимается организацией общественного питания.

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