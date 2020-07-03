Тбилиси, , 12:28 — REGNUM В Тбилиси 6-летний ребенок упал в лифтовую шахту в многоэтажном доме. Об этом 3 июля сообщает телеканал «Рустави 2».

По предварительным данным журналистов, вечером 2 июля ребенок вызвал лифт. Лифт не приехал, но двери шахты открылись. Ребенок не заметил этого и вошел внутрь. В результате падения он получил травмы.

Сообщается, что родители привезли пострадавшего в больницу. Он находится в тяжелом состоянии и помещен в реанимацию. Врачи подключили его к аппарату искусственного дыхания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Стоит отметить, что 2 июля стало известно о гибели школьницы в Кутаиси. Она упала в шахту лифта в заброшенном здании.

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