Омск, , 12:20 — REGNUM В Омске завершили расследование уголовного дела о получении взятки экс-руководителем следственного отдела по Кировскому округу Омска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, по делу проходят также ещё один бывший следователь, а также адвокат.

По версии следствия, обвиняемый получил 250 тыс. рублей за фальсификацию доказательств по уголовному делу о мошенничестве, которое вёл его подчинённый. Деньги были переданы через знакомого ему адвоката.

«Фальсификация доказательств преследовала цель освобождения от уголовной ответственности всех соучастников преступления, кроме одного из них, действия которого были переквалифицированы на менее тяжкий состав преступления для последующего направления в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — отметили в ведомстве.

Адвокат свою роль в посредничестве уже признал. Следователи обвинение опровергли. Тем не менее, правоохранители передали документы уголовного дела в суд. Как отмечается, за порочащий честь сотрудников СКР поступок обвиняемые были уволены со службы.

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