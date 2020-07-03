Киев, 3 июля 2020, 12:24 — REGNUM В Киеве на улице Введенской прорвало трубу теплосети, сообщил 2 июля ресурс «Киев оперативный».
Инцидент произошёл в ночь на 3 июля. По словам очевидцев, фонтан холодной воды бил на расстояние десять метров.
На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Через полчаса воду удалось остановить.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле Воздухофлотского проспекта Киева сразу в нескольких местах прорвало трубу с горячей водой. В начале 2020 года после ещё одного подобного инцидента пострадали десять человек.
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