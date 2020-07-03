Киев, , 12:24 — REGNUM В Киеве на улице Введенской прорвало трубу теплосети, сообщил 2 июля ресурс «Киев оперативный».

Инцидент произошёл в ночь на 3 июля. По словам очевидцев, фонтан холодной воды бил на расстояние десять метров.

На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Через полчаса воду удалось остановить.

«Ох, эти старые трубы Подола. Я сначала подумала, что ливень за окном. Открываю — а это фонтан с асфальта мне стекло моет», — написала телеведущая Оксана Соколова на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле Воздухофлотского проспекта Киева сразу в нескольких местах прорвало трубу с горячей водой. В начале 2020 года после ещё одного подобного инцидента пострадали десять человек.

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