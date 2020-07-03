Москва, , 12:04 — REGNUM Генеральному директору АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александру Повалко предъявлено новое обвинение. Об этом сообщает 3 июля «Коммерсантъ».

Следователи УМВД по юго-западу столицы предъявили Повалко обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

Следствие считает, что гендиректор перечислил 600 тыс. долларов со счетов дочерней компании в Silicon Valley Bank американской компании Alion Energy Inc., находившейся в стадии банкротства.

Читайте также: В «Российской венчурной компании» прошли обыски

Денежные средства назад не вернулись. При этом операцию не одобрил ни инвестиционный комитет РВК, ни правление, ни совет директоров.

Отмечается, что поводом для обвинения стали материалы управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава «Российской венчурной компании» задержан