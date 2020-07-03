Красноярск, , 12:01 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в лесах введён на территории Красноярского края, сообщили ИА REGNUM 3 июля в правительстве региона.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, на большей части региона ожидается сухая и жаркая погода. Это может осложнить лесопожарную обстановку.

На севере края и в Приангарье фиксируется высокая грозовая активность, что также способствует росту количества и площадей лесных пожаров. В этих районах усилена группировка сил и средств — более тысячи человек и 130 единиц техники.

Краевые власти подчёркивают, что основная часть возгораний действует в труднодоступных территориях. Лесных пожарных к очагам доставляют авиацией.

По словам зампредседателя правительства края Анатолия Цыкалова, введение режима ЧС в лесах — это превентивная мера, которая позволит привлечь к тушению дополнительные силы, людей и технику. Он заверил, что населённым пунктам ничего не угрожает.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, на утро 3 июля в крае действовали 106 лесных пожаров на общей площади 97 тыс. га. Основная часть возгораний зафиксирована в отдалённых труднодоступных районах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», по состоянию на 00:00 (мск) 3 июля в России действовало 272 лесных пожара на площади 205 323 га, по которым проводились работы по активному тушению. На труднодоступных и удалённых землях лесного фонда было зарегистрировано 349 лесных пожаров на площади 1 804 290 га. По этим возгораниям прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Читайте также: Дальний Восток и Сибирь охвачены лесными пожарами — все новости