Самара, , 12:22 — REGNUM Двое пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 47-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. А 83-летняя женщина страдала болезнями сердечно-сосудистой системы и онкологическими заболеваниями. Всего с COVID-19 в регионе скончались 58 пациентов.

Сообщается, что показатель смертности на 100 тысяч населения по области составляет 1,82, по России — 6,75. При этом коэффициент летальности в регионе составляет — 1,15, в России — 1,48.

Отмечается, что за сутки было выявлено 77 носителей коронавируса. Больше всего выявляли в Самаре (52 факта заражения). Еще 12 случаев инфицирования выявили в Тольятти. А всего по области выявили 5050 фактов заражения этой инфекцией. При этом 2972 человек справились с вирусом. На учете у врачей находятся 471 человек.

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