Самара, , 12:14 — REGNUM Свыше 2,5 тысяч человек сами покинули территорию, рядом с которой произошло повреждение газопровода в Самарской области. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящей момент следователи проведут доследственную проверку по факту выброса газа из газопровода.

Сейчас газоспасательная служба бригада АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» работает на месте происшествия. Транспортировка газа прекращена. Специалисты производят его перераспределение на другую магистраль.

Сообщается, что самостоятельно покинули близлежайщую территорию свыше 2,5 тысяч человек. Работает пункт временного размещения в селе Воскресенка. Дежурят пять бригад скорой помощи, а девять автобусов готовы к перевозке людей.

Отмечается, что следователи приступят к осмотру места происшествия сразу же после завершения работы газоспасательной службы и обеспечения безопасности. Сейчас следователи опрашивают граждан и изымают необходимые документы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что днем 2 июля около села Верхняя Подстепновка во время земляных работ была повреждена незаконная врезка в газопровод. Из близлежащего района было эвакуировано 1485 жителей. 86 граждан, в том числе 15 детей разместили в пункте временного содержания.

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