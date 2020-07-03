Донецк, 3 июля 2020, 11:36 — REGNUM Военнослужащие Народной милиции ДНР ответным огнём подавили боевиков ВСУ, обстреливавших окраины Горловки. Об этом сообщили 3 июля в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В представительстве рассказали, что боевики 137-го батальона 35-й бригады ВСУ обстреляли посёлок шахты имени Гагарина из миномётов калибра 120 и 82 мм, из-за чего был повреждён водовод «Горловка — Дзержинск».
В ходе ответного удара был также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, с помощью которого ВСУ пытались корректировать огонь.
Как сообщало ИА REGNUM, водовод «Горловка — Дзержинск», обеспечивающий питьевой водой население по обе стороны от линии фронта, получил восемь пробоин.
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