Донецк, , 11:36 — REGNUM Военнослужащие Народной милиции ДНР ответным огнём подавили боевиков ВСУ, обстреливавших окраины Горловки. Об этом сообщили 3 июля в пресс-службе Народной милиции ДНР.

В представительстве рассказали, что боевики 137-го батальона 35-й бригады ВСУ обстреляли посёлок шахты имени Гагарина из миномётов калибра 120 и 82 мм, из-за чего был повреждён водовод «Горловка — Дзержинск».

«В результате адекватных ответных действий уничтожена огневая позиция противника, трое боевиков ранены, из которых один… находится в тяжёлом состоянии», — сказано в сообщении.

В ходе ответного удара был также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, с помощью которого ВСУ пытались корректировать огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, водовод «Горловка — Дзержинск», обеспечивающий питьевой водой население по обе стороны от линии фронта, получил восемь пробоин.

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