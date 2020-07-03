Кызыл, , 11:14 — REGNUM В Туве найдено тело пропавшего накануне 4-летнего ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, оно было обнаружено в водах реки в 500 метрах от места исчезновения.

Как отмечается, на теле мальчика нет признаков криминального характера смерти. Причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее по факту исчезновения ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня мать ребёнка и её сожитель распивали спиртные напитки на берегу реки. Около 17 часов пьяная женщина заметила отсутствие сына, однако когда и где именно он пропал, вспомнить она не смогла.

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