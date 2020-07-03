Уфа, , 11:19 — REGNUM Тела двух мужчины были найдены во время тушения пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром 3 июля спасатели были подняты по тревоге на тушение пожара в одноэтажном жилом доме 8×9 метров в селе Киргиз-Мияки Миякинского района.

Прибыв на место происшествия, они видели, что в доме наблюдается сильное задымление. В результате они потушили пожар, который бушевал на кухне.

Сообщается, что во время борьбы с огненной стихией спасатели обнаружили тела двух погибших мужчин 1986 и 1972 годов рождения.

Отмечается, что с огнем боролись семь спасателей на четырех единицах техники.

В настоящий момент специалисты устанавливают причины произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омске по делу о гибели 5 детей предпринимателю дали 5 лет колонии