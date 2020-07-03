Ярославль, , 10:34 — REGNUM В Ярославской области за прошедшие сутки подтверждено 43 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Общее число подтвержденных случаев за время пандемии составило в регионе 4909. Выздоровели всего 3556 человек, из них за последние сутки 136.

Новых летальных случаев не зафиксировано.

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