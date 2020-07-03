Воронеж, , 10:31 — REGNUM Объект гражданской обороны в Воронеже частник пытался приобрести за взятку в полтора миллиона рублей. Обвинение в даче взятки в особо крупном размере предъявлено директору коммерческой организации, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, представлены сотрудниками УФСБ России по Воронежской области и ГУ МВД РФ по Воронежской области.

По версии следствия, защитное сооружение гражданской обороны на улице Космонавтов в Воронеже было передано федеральным государственным унитарным предприятием в аренду юридическому лицу на основании договора на период до 20 июля 2030 года. 17 марта 2020 года директор коммерческой организации, действующий в интересах арендатора, который намеревался выкупить объект, передал директору федерального государственного унитарного предприятия взятку в сумме 750 тысяч рублей за подписание членами комиссии и выдачу акта о снятии с учета сооружения. Переданные деньги являлись первой частью взятки в особо крупном размере в общей сумме 1,5 млн рублей.

Директор коммерческой организации задержан, по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Сам он вину не признал, от дачи показаний отказался.