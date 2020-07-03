Горно-Алтайск, , 10:29 — REGNUM В Республике Алтай организовали прокурорскую проверку после публикаций о нарушениях в коррекционной школе-интернате для детей-сирот им. Г.К. Жукова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Местные СМИ раньше сообщили об избиениях воспитанников, а также увольнении работников.

«В ходе проверки будут изучены все доводы, изложенные в публикации, а также проверено исполнение законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних», — отметили в прокуратуре.

Если информация подтвердится, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки взяли в республиканской прокуратуре.

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