Самара, , 10:42 — REGNUM Отжиг газа в технологических колодцах планируют завершить в Самарской области к 14:00 часам 3 июля. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящий момент идет отжиг газа в технологических колодцах около населенного пункта Лопатино Волжского района и рядом с северным кладбищем Новокуйбышевска. При этом в газопроводе находится еще 90 тонн газа. Данный газопровод используется для перекачки легких углеводородов и эксплуатируется Нефтегорским газоперерабатывающим заводом. На момент повреждения газопровода в нем было 550 тонн газа. Угрозы взрыва либо остановки предприятия нет.

Отмечается, что было эвакуировано 1485 человек. При этом 86 местных жителей, в том числе 15 детей разместили в доме культуры, который переоборудовали под пункт временного размещения. На месте работают 53 спасателя на 14 единицах техники.

Сообщается, что после полного выхода газа специалисты начнут ликвидировать аварию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 2 июля бригада рабочих повредила незаконную врезку в газопровод рядом с селом Верхняя Подстепновка. Данное происшествие взял под личный контроль губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Никто не пострадал и не погиб. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение автотранспорта по Южному шоссе от улицы Утевская до Стромиловского шоссе.

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