Омск, , 10:22 — REGNUM В Омской области 30-летний мужчина обвиняется в убийстве пасынка, сообщили ИА REGNUM 3 июля в региональном следственном управлении СКР.

Житель региона Владимира Нетеса обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), уточнили в ведомстве.

По данным следствия, поздно вечером 10 сентября 2019 года в сельском доме в Большереченском районе ранее судимый мужчина решил наказать семилетнего сына своей сожительницы за то, что мальчик, делая уроки, не держал ровно спину.

Мужчина ударил мальчика ремнём, затем схватил его за ворот рубашки и за пояс, поднял и стал трясти, «успокаивая». После этого он бросил ребёнка на диван. В результате мальчик скончался от удушья. Вернувшейся сожительнице Нетеса сказал, что ребёнок спит, а сам сбежал из дома и в течение недели скрывался в лесу, пока его не задержали сотрудники полиции.

Обвиняемый был заключён под стражу. В ходе следствия он признал свою вину. Расследование завершено, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу Кемерова, убившую свою дочь, отправили на принудительное лечение.

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