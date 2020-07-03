Черкесск, , 10:16 — REGNUM В Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ задержали пять членов экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 3 июля сообщили в ФСБ.

Отмечается, что задержанные вели пропаганду радикальной идеологии и вербовали новых членов. Кроме того, они агитировали за создание халифата на Северном Кавказе, уточнили в ведомстве.

В ходе обысков у них была изъята в том числе экстремистская литература, а также переделанный под стрельбу боевыми патронами травматический пистолет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня сотрудники ФСБ задержали в Северной Осетии мужчину, который планировал устроить теракт в зданиях мэрии Владикавказа и Верховного суда республики. Подозреваемый признал свою вину.

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