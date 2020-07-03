Якутск, , 10:29 — REGNUM В Среднеколымском районе Якутии, где введён режим ЧС, 3 июля зафиксировано 18 действующих лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Пожары тушат 72 человека, в том числе добровольно-пожарные команды и население сёл Эбях и Алеко-Кюель. Задействована вся техника, которая имеется, мотопомпы, тракторы, пожарные ёмкости.

Почти 100 добровольцев тушат пожар в Среднеколымском районе рядом с участком Лобуя, к северо-востоку от районного центра. Здесь прокладывают минерализованную противопожарную полосу, рябят кустарники, копают рвы, выкорчевывают деревья.

Местные власти благодарят местное население за помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 2 июля введён режим ЧС регионального характера в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах и повышением опасности для населённых пунктов.