Чита, , 10:10 — REGNUM В Забайкальском крае наблюдается снижение обращений граждан, пострадавших от укусов клещей. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, с начала эпидемического сезона по клещевым инфекциям 2020 года в медицинские организации края по поводу присасывания клещей обратилось 1796 человек, что на 28,7% ниже среднемноголетних значений, в том числе детей до 17 лет — 645.

Степные клещи на зайце-толае. Даурский заповедник Цитата со страницы учёного Олега Корсуна в Facebook

Как уже сообщало ИА REGNUM, на начало марта 2020 года, наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом являлись Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный федеральные округа, а также Тверская и Ярославская области.

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