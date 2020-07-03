Самара, , 10:10 — REGNUM «Дачные» маршруты отменили в Самаре из-за повреждения газопровода в Самарской области. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

По сообщению пресс-службы ведомства, автобусы, курсирующие по маршрутам № № 174, 165, 169, 159 и 167, временно не будут осуществлять перевозки из-за перекрытия участка дороги от Южного шоссе до ул. Утевская, на котором сейчас выставлено оцепление.

Сообщается, что перевозки возобновят только после полного восстановления движения автотранспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 2 июля около села Верхняя Подстепновка бригада рабочих проводила земляные работы. В результате рабочие повредили незаконную врезку в газопровод низкого давления. Спасатели проведи эвакуацию местных жителей. Сейчас идут работы по подготовке к отжигу газа в технологическом колодце.

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