Донецк, 3 июля 2020, 10:04 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 17 единиц боеприпасов, сообщили 3 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком направлении украинские формирования выпустили пять мин калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.
Под обстрел украинских силовиков попала территория Васильевской насосной станции, которая обеспечивает водой население по обе стороны фронта. К счастью, никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ повреждение получил водовод «Горловка — Дзержинск».
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