Ярославль, 3 июля 2020, 09:57 — REGNUM Пятый день после решения об освобождении бывший депутат муниципалитета Ярославля, бывший лидер реготделения «Яблока» адвокат Владимир Зубков не может выйти на свободу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил его адвокат Олег Крупочкин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Зубков был освобожден из-под стражи апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Костромского областного суда от 29 июня 2020 года. Но определение суда до сих пор не исполнено. Как защитникам адвоката поясняют в СИЗО-1 Ярославля, документы об освобождении Зубкова не поступили из Костромского областного суда.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Зубков был приговорен к 4 годам лишения свободы за покушение на мошенничество в сентябре 2019 года Заволжским судом Ярославля. Поводом стала попытка адвоката взыскать с бывшего подзащитного 2,5 млн рублей. Следствие посчитало, что Зубков предоставил в суд поддельные документы. Суд высшей инстанции отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.
По некоторым данным, Владимир Зубков объявил в СИЗО голодовку в знак протеста.
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