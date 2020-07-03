Воронеж, , 09:55 — REGNUM Уголовное дело по части 2 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») возбуждено по факту вспышки коронавируса в доме-интернате для пожилых в Воронежской области, об этом сообщила пресс-служба Гепрокуратуры России 2 июля.

«Неисполнение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших заражение 12 сотрудников и 107 постояльцев дома-интерната, послужило основанием к возбуждению по инициативе прокурора Рамонского района Воронежской области уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, о массовом заражении коронавирусом сотрудников и постояльцев Рамонского дома-интерната стало известно в начале июня. Из около 200 постояльцев коронавирус выявили у 107 человек, а также 12 сотрудников.