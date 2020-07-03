Барнаул, , 09:47 — REGNUM За прошедшие сутки, 2 июля, в Алтайском крае выявили 73 новых носителя коронавируса. Не обошлось без смертельных случаев. Как сообщает оперативный штаб региона, скончались семеро пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв составляет уже 93 человека.

Из общего количества пациентов инфекционных отделений стационаров, 564 больны внебольничной пневмонией, 1243 —ОРВИ.

«Тяжелобольных — 73, на аппарате ИВЛ — 17. Всего выздоровело — 3067 (2766 взрослых и 301 детей)», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса. Этому способствуют вспышки SARS-CoV-2 в медицинских и социальных учреждениях. На 2 июля стало известно о пяти новых жертвах коронавируса.

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