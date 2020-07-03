Туймазинский район, Башкирия, , 09:49 — REGNUM Проверку по факту складирования в гараже медицинских отходов, предположительно, использованных для помощи больным COVID-19, организовала прокуратура Башкирии. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы республиканской прокуратуры, в одном из гаражей г. Туймазы были найдены медицинские отходы. По версии сотрудников надзорного ведомства, эти отходы могли быть использованы Туймазинской ЦРБ при оказании медпомощи больным с COVID-19.

Отмечается, что по данному факту была организована проверка, в которой привлекли сотрудников Роспотребнадзора и Минэкологии региона.

Сообщается, что по результатам проверки будет дана оценка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при обращении с медицинскими отходами. Кроме этого прокуратура даст оценку действиям должностных лиц этой больницы. Сейчас территория, которая прилегает к гаражу оцеплена.

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